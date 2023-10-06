Майже всі загиблі під час удару у селі Гроза були мирними жителями - WP

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Журналісти американської газети Washington Post, які побували на місці удару по кафе у селі Гроза Харківської області, повідомляють, що майже всі загиблі були мирними мешканцями.

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Кореспондент видання пише, що бачив серед жертв удару тільки одне тіло у військовій формі.

Співробітники моргу кажуть, що не бачили жодних свідчень присутності багатьох військовослужбовців серед убитих, і більшість жертв, зважаючи на все, були людьми похилого віку, — сказано в публікації.

У багатьох випадках людей важко ідентифікувати, оскільки вони зазнали дуже значних ушкоджень, продовжують журналісти.

У п’ятницю харківський морг схожий на місце масового вбивства: кілька десятків співробітників перебирали тіла людей, — пишуть репортери американської газети.

Внаслідок обстрілу села Гроза було зруйновано кафе, в якому місцеві жителі зібралися на поминки по військовому ЗСУ, який загинув на фронті.

На поминках було близько 60 осіб, щонайменше 52 вважаються загиблими. Серед убитих — шестирічна дитина, тіло якої було виявлено у п’ятницю.

Нагадаємо, що у відповідь на прохання журналістів прокоментувати удар по селу Гроза офіційний представник Кремля 6 жовтня Дмитро Пєсков знову повторив, що російські війська б’ють лише з військових цілей та інфраструктури.

Міжнародні спостерігачі та журналісти багато разів наводили свідчення, що армія рф постійно завдає ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі України.

Загинула родина героя

Внаслідок обстрілу села Гроза на Харківщині загинула родина воїна ЗСУ Андрія Козиря, якого поминали того дня.

До повномасштабного вторгнення рф Андрій Козир та його син Денис були на заробітках в Польщі. З перших днів війни обоє повернулись в Україну і пішли до лав ЗСУ. Обоє воювали під Попасною влітку 2022 року.

Андрій отримав смертельне поранення в шию на третій день на фронті. Його поховали на Дніпропетровщині, оскільки на той момент батьківщина — село Гроза — перебувало під російською окупацією. Восени 2022 року Грозу визволили завдяки успішному наступу Сил оборони.

З часом Денис Козир демобілізувався через стан здоров’я. Влітку 2023 року Денис одружився. Тим часом родина вирішила поховати Андрія Козиря на батьківщині — на кладовищі в Грозі. 5 жовтня перевезли тіло полеглого воїна, родина та сусіди зібрались, щоб його пом’янути.

Близько полудня російські ракети «Іскандер» влучили у будівлю, де зібралось ледь не все село, в якому після окупації з 500 людей залишилось близько 100.

Внаслідок удару рф загинула вся родина Андрія Козиря: росіяни убили Дениса, його дружину, маму дружини, бабусю, дідуся.