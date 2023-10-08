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Защитники Украины ликвидировали уже более 282 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
580 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n188062-580-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 282 тис. 280 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 580 осіб. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 821 танк;
- 9 тис. 123 бойові броньовані машини;
- 6 тис. 705 одиниць артилерійських систем;
- 808 одиниць РСЗВ;
- 542 одиниці засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 5 тис. 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 530 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 959 одиниць спеціальної техніки.
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