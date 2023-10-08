Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 282 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

580 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

8 жов 2023, 08:18
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 282 тис. 280 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 580 осіб. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 821 танк;
  • 9 тис. 123 бойові броньовані машини;
  • 6 тис. 705 одиниць артилерійських систем;
  • 808 одиниць РСЗВ;
  • 542 одиниці засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 5 тис. 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 530 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 959 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів