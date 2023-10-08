Рашисты ночью обстреляли из артиллерии Херсон

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Россияне в очередной раз совершили артиллерийский обстрел Херсона
Рашисты ночью обстреляли из артиллерии Херсонhttps://racurs.ua/n188063-rashisty-nochu-obstrelyali-iz-artillerii-herson.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, близько 01.00 з артилерії обстріляли Херсон. Під ворожим обстрілом опинилися Корабельний та Суворовський райони міста.
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Також ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Згодом Прокудін повідомив, що травми отримали 11 містян:
- у стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев’ятимісячну доньку;
- у 33-річного медика Червоного Хреста вибухова травма та контузія, його госпіталізували;
- декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес, їх довелося забрати до лікарні (це два подружжя — чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки, а також дві жінки віком 87 і 62 роки);
- на місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.
Під вогнем був і Станіслав. Наслідки удару з «градів» з’ясовуються, — зазначив Прокудін.
За минулу добу, 7 жовтня, ворог здійснив 59 обстрілів Херсонщини, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. В результаті російські військові поцілили у:
- житлові квартали населених пунктів області;
- транспортну базу у Херсонському районі;
- підприємство у Бериславському районі.
Внаслідок цих обстрілів три людини дістали поранення.
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