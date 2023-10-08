Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские корабли в Черном море продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

В Черном море находится один носитель «калибров» — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

8 окт 2023, 09:57
999

У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 8 жовтня, на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр».


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворожих кораблів наразі не зафіксовано.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 25 суден, з них 10 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров