В Черном море находится один носитель «калибров» — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n188065-v-chernom-more-nahoditsya-odin-nositel-kalibrov-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 8 жовтня, на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр».
В Азовському морі ворожих кораблів наразі не зафіксовано.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 25 суден, з них 10 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 12 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.