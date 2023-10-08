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Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебуває один носій «калібрів» — ВМС (ІНФОГРАФІКА)

8 жов 2023, 09:57
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У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 8 жовтня, на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворожих кораблів наразі не зафіксовано.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 25 суден, з них 10 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Джерело: Ракурс


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