Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n188065-u-chornomu-mori-perebuvaie-odyn-nosiy-kalibriv-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 8 жовтня, на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворожих кораблів наразі не зафіксовано.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 25 суден, з них 10 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.