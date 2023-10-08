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Ракурс
Украинцев призвали покупать генераторы

Купите генераторы — министр энергетики призвал украинцев готовиться к зиме

8 окт 2023, 14:29
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Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав українців запасатись генераторами на зиму.


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Водночас він запевнив, що енергетики та ППО, зі свого боку, робитимуть все, щоб генератори не знадобилися. Про це Галущенко заявив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна».

Купуйте генератори, перевірте, щоб вони були у робочому стані. Якщо є можливість, посилюйте автономне функціонування — зробіть це. А ми зі свого боку разом із нашою ППО робитимемо все, щоб ця техніка вам не знадобилася, — наголосив він.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно попередив, що нинішні осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які росія застосує проти України.

Источник: Ракурс


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