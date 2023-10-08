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Бойцы ВСУ уничтожили последнюю версию российского боевого танка Т-90М
Бойцы ВСУ уничтожили последнюю версию российского боевого танка Т-90М (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188079-boycy-vsu-unichtojili-poslednuu-versiu-rossiyskogo-boevogo-tanka-t-90m-video.htmlРакурс
Збройні сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М «Прорив». Відповідне відео зявилося у мережі.
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На ньому видно, як ефектно вибухає російська бойова машина.
Раніше Сухопутні війська ЗСУ розповіли, що рота ПТРК 66 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ на Лиманському напрямку знищила за чотири дні 25 танків росіян. Серед них — Т-90.
Відповідне відео опублікувала прес-служба Сухопутних військ.
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