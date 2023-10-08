Бійці ЗСУ знищили останню версію російського бойового танка Т-90М

https://racurs.ua/ua/n188079-biyci-zsu-znyschyly-ostannu-versiu-rosiyskogo-boyovogo-tanka-t-90m-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М «Прорив». Відповідне відео зявилося у мережі.

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На ньому видно, як ефектно вибухає російська бойова машина.

Раніше Сухопутні війська ЗСУ розповіли, що рота ПТРК 66 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ на Лиманському напрямку знищила за чотири дні 25 танків росіян. Серед них — Т-90.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Сухопутних військ.