47 бригада показала, как выбила часть российских танков Т-72Б3, наступавших у Новопрокоповки

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Українські військові вибили частину російських танків Т-72Б3 у районі Новопрокопівки на Запоріжжі.

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Бойову роботу провели бійці 47 окремої механізованої бригади.

Військові України розповіли, що їм тільки за добу вдалося уразити чотири російські танки.

Танки окупантів просувалися з Новопрокопівки у район звільненого населеного пункту Роботине, щоб обстріляти українських військових.

Для їх ураження застосували FPV-дрони, які оснастили боєприпасом ПГ-7 кумулятивної дії.

Російські танкісти після ураження FPV-дронами залишили два танки Т-72Б3.

«Мілітарний» зазначає, що, імовірно, боєприпас вивів з ладу системи, які дозволяли рухатися танку, або танку загрожувала детонація боєприпасів, через що танкісти вирішили залишити танки.

В українському Генеральному штабі 7 жовтня розповіли, що Сили оборони мають частковий успіх північніше Новопрокoпівки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки, — розповіли у Генштабі.