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47 бригада показала, як вибила частину російських танків Т-72Б3, які наступали біля Новопрокопівки
47 бригада показала, як вибила частину російських танків Т-72Б3, які наступали біля Новопрокопівки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188086-47-brygada-pokazala-yak-vybyla-chastynu-rosiyskyh-tankiv-t-72b3-yaki-nastupaly-bilya.htmlРакурс
Українські військові вибили частину російських танків Т-72Б3 у районі Новопрокопівки на Запоріжжі.
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Бойову роботу провели бійці 47 окремої механізованої бригади.
Військові України розповіли, що їм тільки за добу вдалося уразити чотири російські танки.
Танки окупантів просувалися з Новопрокопівки у район звільненого населеного пункту Роботине, щоб обстріляти українських військових.
Для їх ураження застосували FPV-дрони, які оснастили боєприпасом ПГ-7 кумулятивної дії.
Російські танкісти після ураження FPV-дронами залишили два танки Т-72Б3.
«Мілітарний» зазначає, що, імовірно, боєприпас вивів з ладу системи, які дозволяли рухатися танку, або танку загрожувала детонація боєприпасів, через що танкісти вирішили залишити танки.
В українському Генеральному штабі 7 жовтня розповіли, що Сили оборони мають частковий успіх північніше Новопрокoпівки.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки, — розповіли у Генштабі.
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