В харьковском экопарке неизвестные отравили мышьяком всех животных контактной группы

https://racurs.ua/n188087-v-harkovskom-ekoparke-neizvestnye-otravili-myshyakom-vseh-jivotnyh-kontaktnoy-gruppy.html

Ракурс

У харківському «Фельдман-екопарку» невідомі отруїли всіх тварин контактної групи.

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Про це повідомила адміністрація парку у Facebook.

Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші, — йдеться у повідомленні.

Розтин показав, що тварин отруїли миш’яком. Екопарк вже звернувся до поліції з приводу отруєння тварин.

Екопарк Фельдмана відновили після руйнування росіянами.

Важко збагнути мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить обличчя, нічим не краще за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, започаткований ними екоцид триває, і це чергова ланка. Заяву в поліцію ми подали, сподіваємось, що розслідування проллє світло на цей злочин, — зазначили в екопарку.

З перших днів повномасштабного вторгнення екопарк Фельдмана, який знаходиться на околицях Харкова, зазнав обстрілів з боку росіян. Багато тварин загинули. Крім того, окупанти навіть крали у тварин їжу (капусту, моркву та інші овочі).

Згодом екопарк відновили та повернули туди тварин. 1 червня 2023 року відкрили для відвідування першу локацію.