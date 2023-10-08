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Первый снег в Карпатах – на Говерле погиб турист, еще одного спасли
Первый снег в Карпатах — на Говерле погиб турист, еще одного спасли (ФОТО)https://racurs.ua/n188090-pervyy-sneg-v-karpatah-na-goverle-pogib-turist-esche-odnogo-spasli-foto.htmlРакурс
На горі Говерла 8 жовтня загинув турист, ще одного врятували. Трагедія сталася уранці.
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Під час спуску по зеленому маршруту з Говерли заблукали два туристи, повідомили в ДСНС.
О 14.20 год одного з заблукалих туристів знайшли. Його рятувальники супроводили до бази Заросляк, трохи згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом виявили другого — без ознак життя.
Рятувальники провели реанімаційні заходи, на жаль без успіху.
Ще одна прикра історія трапилася в Яремчі. Там у водоспад Пробій впала дитина. Рятувальники спільно з місцевим жителем витягнули хлопчика із паски та передали його медикам.
Сьогодні в Україні випав перший сніг. Замело гору Піп Іван у Карпатах. Температура впала до 1 °C, а пориви вітру сягали 8 м/с.
Гірський рятувальник Тарас Бринда поділився із Суспільним кількома порадами на випадок, якщо людина заблукала в горах:
зупинитися, зробити паузу, добре обдумати, що відбулося за останні пів години, і пригадати, де вона могла звернути не туди;
якщо не вдалося пригадати маршрут і повернутися, потрібно одразу телефонувати до Служби порятунку за номерами 101 і 112 або безпосередньо на мобільний рятувально-пошукового підрозділу. Його можна записати завчасно;
також терміново телефонувати до рятувальників необхідно, якщо хтось із туристів травмувався;
головне — повідомити про те, що трапилося: ви отримаєте від рятувальників поради і до вас вирушить пошуково-рятувальна бригада;
якщо зв’язку немає, варто змінити напрямок руху або піднятися трохи вище і намагатися знайти мобільне покриття. Що вище підніметеся, то більше шансів знайти зв’язок, однак під час грози цього робити не можна, бо зростатиме ризик ураження блискавкою;
якщо ви натрапили на гірський потік, то треба рухатися ним униз. Хоча при цьому наростає ризик травмування під час спуску;
також можна спускатися стежкою, яка хоч трохи проглядається. Однак тоді теж треба бути обережним через можливість отримати травми;
добре при собі мати свисток і подавати звукові сигнали ним, щоб не кричати.
Окрім того, Тарас Бринда радить встановити на свій смартфон мобільний застосунок «Порятунок у горах». За його допомогою турист може надсилати до рятувальної служби дзвінки і передавати сигнали «SOS» із географічними координатами. Наразі, зі слів рятувальника, застосунок працює на базі Android, однак невдовзі він буде доступний і для власників Apple.
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