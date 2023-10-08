Первый снег в Карпатах – на Говерле погиб турист, еще одного спасли

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Ракурс

На горі Говерла 8 жовтня загинув турист, ще одного врятували. Трагедія сталася уранці.

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Під час спуску по зеленому маршруту з Говерли заблукали два туристи, повідомили в ДСНС.

О 14.20 год одного з заблукалих туристів знайшли. Його рятувальники супроводили до бази Заросляк, трохи згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом виявили другого — без ознак життя.

Рятувальники провели реанімаційні заходи, на жаль без успіху.

Ще одна прикра історія трапилася в Яремчі. Там у водоспад Пробій впала дитина. Рятувальники спільно з місцевим жителем витягнули хлопчика із паски та передали його медикам.

Сьогодні в Україні випав перший сніг. Замело гору Піп Іван у Карпатах. Температура впала до 1 °C, а пориви вітру сягали 8 м/с.