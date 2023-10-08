США передислоцируют авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье в ответ на нападение на Израиль

https://racurs.ua/n188092-ssha-peredislociruut-avianosnuu-udarnuu-gruppu-v-vostochnoe-sredizemnomore-v-otvet-na-napadenie.html

Ракурс

США передислокують авіаносну ударну групу USS Gerald R Ford до Східного Середземномор’я для зміцнення своїх позицій та у відповідь на напад на Ізраїль.

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У неї входять авіаносець, ракетний крейсер, есмінці, військові кораблі.

Крім того, ми вжили заходів для посилення ескадрилій винищувачів F-35, F-15, F-16 і A-10 ВПС США в регіоні", — повідомив міністр оборони Ллойд Остін.

За його словами, армія оборони Ізраїлю також отримає додаткові боєприпаси.

Раніше «Ракурс» писав, що внаслідок нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинули й громадяни США.