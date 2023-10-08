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США передислоцируют авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье в ответ на нападение на Израиль
США передислоцируют авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье в ответ на нападение на Израильhttps://racurs.ua/n188092-ssha-peredislociruut-avianosnuu-udarnuu-gruppu-v-vostochnoe-sredizemnomore-v-otvet-na-napadenie.htmlРакурс
США передислокують авіаносну ударну групу USS Gerald R Ford до Східного Середземномор’я для зміцнення своїх позицій та у відповідь на напад на Ізраїль.
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У неї входять авіаносець, ракетний крейсер, есмінці, військові кораблі.
Крім того, ми вжили заходів для посилення ескадрилій винищувачів F-35, F-15, F-16 і A-10 ВПС США в регіоні", — повідомив міністр оборони Ллойд Остін.
За його словами, армія оборони Ізраїлю також отримає додаткові боєприпаси.
Раніше «Ракурс» писав, що внаслідок нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинули й громадяни США.
Наступного тижня ми будемо працювати — разом із нашими партнерами — заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій.
Терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу, — так прокоментував події в Ізраїлі президент України Володимир Зеленський 8 жовтня.
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