Спецслужбы Ирана помогли ХАМАС спланировать атаку на Израиль. Фото:

https://racurs.ua/n188094-iran-pomog-hamas-splanirovat-ataku-na-izrail-wsj.html

Ракурс

Іранські спецслужби допомогли бойовикам ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль та дали дозвіл на її проведення.

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Офіцери «Корпусу вартових ісламської революції» Ірану (КСІР) працювали з палестинськими бойовиками з серпня над розробкою плану серії повітряних, наземних та морських вторгнень. Деталі операції були уточнені в ході кількох зустрічей у Бейруті, зокрема й і з ліванською «Хезболлою». Старт вторгненню був даний на початку жовтня. Про це повідомило видання Wall Street Journal.

За інформацією офіційних осіб США, поки американці не виявили жодних доказів причетності Тегерана до вторгнення. Однак європейський урядовець і радник уряду Сирії підтвердили інформацію про участь Ірану у підготовці до нападу.

WSJ пише, що пряма участь Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. КВІР планував створити загрозу для Ізраїлю з кількох напрямків.

Також джерела стверджують, що іранська влада відклала інші регіональні конфлікти, зокрема протистояння із Саудівською Аравією в Ємені. Це було зроблено для того, щоб направити ресурси КВІР на координацію, фінансування та озброєння ХАМАС та «Хезболли».

Нагадаємо, видання DW інформувало, що раптовий та успішний у перший день напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним із найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року.

Джерела: Wall Street Journal