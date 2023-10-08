Напад ХАМАСу на Ізраїль - провал спецслужб

https://racurs.ua/ua/n188080-napad-hamasu-na-izrayil-proval-specslujb.html

Ракурс

Раптовий та успішний у перший день напад терористів ХАМАСу на Ізраїль може стати одним із найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року.

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Таку думку висловили кілька впливових західних медіа, пише DW.

Bloomberg вважає, що спецслужби Ізраїлю та США мали б виявити атаку. У статті, опублікованій в неділю, 8 жовтня, видання зазначає, що атака бойовиків ХАМАС складалася з десятків операцій на суші та на морі, а також ракетних обстрілів.

Це складний план, який передбачає такі планування і координацію, що розвідувальні служби Ізраїлю або США мали б його помітити. Мене шокує, що вони змогли це зробити, а Ізраїль чи Сполучені Штати не звернули на це уваги. Непідготовленість, відсутність військ уздовж кордону, відсутність паркану уздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів, — цитує агентство колишнього посла США в Ізраїлі та члена Ради з міжнародних відносин Мартіна Індіка.

У публікації наголошується, що атака сталася рівно через 50 років після початку Війни Судного дня, коли Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу Єгипту та Сирії. Тоді провал розвідки став предметом численних розслідувань.

За словами співробітника Конгресу США, який побажав залишитися неназваним, Конгрес має поставити жорсткі запитання, з огляду на те, що ізраїльські та американські спецслужби мали б виявити атаку такого масштабу. Як пише видання, провал ще більш вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, зокрема ХАМАСу, через інформаторів, а також на технології спостереження.

Guardian пише, що провал розвідки назавжди увійде в історію. Таку думку висловив британський журналіст Пітер Бомонт у колонці для The Guardian.

Він зазначив, що всього за кілька годин десятки бойовиків із Сектору Гази прорвалися через прикордонні загородження в південні райони Ізраїлю, а ізраїльські військові виявилися абсолютно не готові до цього.

Ізраїльська система спостереження є найпередовішою у світі, і, попри всі підготовки спецслужб, атаку ХАМАС пропустили, — пише він.

Журналіст назвав дивовижною цю ситуацію з огляду на те, що спостереження Ізраїлю за палестинським суспільством є дуже інтенсивним і агресивним, а моніторинг діяльності ХАМАСу — одним із найважливіших завдань для силових відомств.

Важко уявити провал системи безпеки такого масштабу в новітній історії Ізраїлю, — заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal віцепрезидент Інституту Близького Сходу Браян Катуліс.

Він здивувався, що ніхто з союзників Ізраїлю не помітив підготовки ХАМАСу до атаки:

Очевидно, що це була добре спланована операція, яка не виникла одразу, і дивно, що її не виявив Ізраїль або його партнери з безпеки.

Старший віцепрезидент з досліджень американського Фонду захисту демократій Джонатан Шанцер в інтерв’ю WSJ назвав цей напад вражаючим військовим і розвідувальним провалом ізраїльських спецслужб.