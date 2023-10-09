МИД спас раненого террористами ХАМАС украинского мальчика. Фото:

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Ракурс

Штаб МЗС вивіз із міста Сдерот українського хлопчика, який дістав поранення під час нападу бойовиків ХАМАС.

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Також дипломати зуміли розшукати п’ятьох громадян України, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. Водночас перевіряється інформація про можливу загибель двох українців поблизу Сектора Гази. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 9 жовтня повідомив у Facebook.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Оскільки відбувається масове скасування авіарейсів до Ізраїлю, міністерство шукає рішення для допомоги українцям виїхати з країни.

Ніколенко додав, що МЗС також отримало інформацію про можливу загибель українця в Секторі Газа. Наразі у відомстві очікують офіційного підтвердження. Також дипломати в Рамаллі підтримують постійний зв‘язок з українською громадою й опрацьовують потенційні евакуаційні маршрути.

Нагадаємо, 8 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомляв, що в Ізраїлі через бої та удари ХАМАС загинули дві українки, які тривалий час проживали в країні.