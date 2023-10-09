ВАКС закрыл дело «Роттердам+». Фото: САП

https://racurs.ua/n188100-vaks-zakryl-delo-ob-uscherbe-ot-formuly-rotterdam.html

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Вищий антикорупційний суд закрив справу про збитки від формули «Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили мільярди гривень.

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Сьогодні, 9 жовтня, під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+". Підставою закриття стало те, що закінчився строк досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Це рішення ухвалили з окремою думкою одного з суддів колегії. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП наголосили, що з таким судовим рішенням не згодні, тому оскаржать його в суді апеляційної інстанції.

У прокуратурі нагадали, що 14 березня скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+". Слідчі встановили, що ця формула упродовж 2016−2017 років завдала збитків споживачам електроенергії на суму 19,357 млрд грн.

Нагадаємо, 25 вересня Вищий антикорупційний суд у понад двічі зменшив розмір застави колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву й дозволив йому вільно пересуватися всією Україною.