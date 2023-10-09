Террористы ХАМАС казнили часть заложников. Фото:

https://racurs.ua/n188109-islamistskie-boeviki-kaznili-chast-zahvachennyh-v-izraile-zalojnikov-cnn.html

Ракурс

Терористична організація ХАМАС стратила принаймні частину заручників, які були захоплені бойовиками першого дня нападу на Ізраїль.

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Американські журналісти проаналізували відео, на яких зображені п’ятеро цивільних громадян Ізраїлю, які перебували в заручниках. На іншому відео, яке було зняте практично в тому ж самому місті, видно озброєних палестинців. Також на кадрах журналісти помітили спалені автомобілі та чотири тіла на землі. Про це повідомив телеканал CNN, який зробив висновки з геолокованих відео із зони конфлікту.

ЗМІ дійшло висновку, що живі заручники на першому відео і мертві тіла на другому — це одними й тими ж самими людьми. Це підтверджують однакові одяг і зачіски. Наразі невідомо, що сталося з п’ятим заручником.

Нагадаємо, днями у мережі опублікували відео з групою дівчат, взятих у заручники бойовиками ХАМАС. Полонені користуються своїми телефонами, але наприкінці відео лунає гучний вибух, а перелякані дівчата починають кричати.

Джерело: CNN