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Уникальная операция под Бахмутом – штурмовики взяли в плен российского комбата
Уникальная операция под Бахмутом — штурмовики взяли в плен российского комбата (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188116-unikalnaya-operaciya-pod-bahmutom-shturmoviki-vzyali-v-plen-rossiyskogo-kombata-video.htmlРакурс
3-тя штурмова бригада під Бахмутом взяла в полон російського майора, командира підрозділу «Алга» з 72-ої бригади окупаційних військ.
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Батальйон «Алга» це добровольчий підрозділ, сформований переважно із жителів Татарстану.
Підрозділ окупантів вже одного разу повністю розгромили під Вугледаром.
Тепер ворожий майор — один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. Стан свого підрозділу ворог коментує словами: «Тут пи*да сколько полегло».
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