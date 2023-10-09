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Ракурс
Уникальная операция под Бахмутом – штурмовики взяли в плен российского комбата

Уникальная операция под Бахмутом — штурмовики взяли в плен российского комбата (ВИДЕО)

9 окт 2023, 17:42
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3-тя штурмова бригада під Бахмутом взяла в полон російського майора, командира підрозділу «Алга» з 72-ої бригади окупаційних військ.


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Батальйон «Алга» це добровольчий підрозділ, сформований переважно із жителів Татарстану.

Підрозділ окупантів вже одного разу повністю розгромили під Вугледаром.

Тепер ворожий майор — один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. Стан свого підрозділу ворог коментує словами: «Тут пи*да сколько полегло».

Источник: Ракурс


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