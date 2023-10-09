Унікальна операція під Бахмутом - штурмовики взяли у полон російського комбата

https://racurs.ua/ua/n188116-unikalna-operaciya-pid-bahmutom-shturmovyky-vzyaly-u-polon-rosiyskogo-kombata-video.html

Ракурс

3-тя штурмова бригада під Бахмутом взяла в полон російського майора, командира підрозділу «Алга» з 72-ої бригади окупаційних військ.

.

Батальйон «Алга» це добровольчий підрозділ, сформований переважно із жителів Татарстану.

Підрозділ окупантів вже одного разу повністю розгромили під Вугледаром.

Тепер ворожий майор — один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. Стан свого підрозділу ворог коментує словами: «Тут пи*да сколько полегло».