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Ракурс
Унікальна операція під Бахмутом - штурмовики взяли у полон російського комбата

Унікальна операція під Бахмутом — штурмовики взяли у полон російського комбата (ВІДЕО)

9 жов 2023, 17:42
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3-тя штурмова бригада під Бахмутом взяла в полон російського майора, командира підрозділу «Алга» з 72-ої бригади окупаційних військ.


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Батальйон «Алга» це добровольчий підрозділ, сформований переважно із жителів Татарстану.

Підрозділ окупантів вже одного разу повністю розгромили під Вугледаром.

Тепер ворожий майор — один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. Стан свого підрозділу ворог коментує словами: «Тут пи*да сколько полегло».

Джерело: Ракурс


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