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Ракурс
Зеленский выступил с важным заявлением о нападении на Израиль

Зеленский выступил с важным заявлением о нападении на Израиль

9 окт 2023, 20:37
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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами та розвідкою щодо ситуації в Ізраїлі.


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Він вважає, що росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність.

Про це заявив президент у вечірньому зверненні до українців 9 жовтня.

Зеленський сказав, що Україна та увесь світ «бачить, як російські пропагандисти зловтішаються», а іранські «друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль».

І все це значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій. І ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. І готуємо відповідні кроки. А головне, захищаємо необхідність максимальної єдності світу, — заявив президент.

Источник: Ракурс


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