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Зеленский выступил с важным заявлением о нападении на Израиль
Зеленский выступил с важным заявлением о нападении на Израильhttps://racurs.ua/n188124-zelenskiy-vystupil-s-vajnym-zayavleniem-o-napadenii-na-izrail.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами та розвідкою щодо ситуації в Ізраїлі.
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Він вважає, що росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність.
Про це заявив президент у вечірньому зверненні до українців 9 жовтня.
Зеленський сказав, що Україна та увесь світ «бачить, як російські пропагандисти зловтішаються», а іранські «друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль».
І все це значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій. І ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. І готуємо відповідні кроки. А головне, захищаємо необхідність максимальної єдності світу, — заявив президент.
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