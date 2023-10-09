Зеленський виступив із важливою заявою щодо нападу на Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n188124-zelenskyy-vystupyv-iz-vajlyvou-zayavou-schodo-napadu-na-izrayil.html

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами та розвідкою щодо ситуації в Ізраїлі.

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Він вважає, що росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність.

Про це заявив президент у вечірньому зверненні до українців 9 жовтня.

Зеленський сказав, що Україна та увесь світ «бачить, як російські пропагандисти зловтішаються», а іранські «друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль».