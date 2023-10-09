Ночной штурм вражеской позиции в исполнении пехотинцев 58-й бригады

https://racurs.ua/n188125-nochnoy-shturm-vrajeskoy-pozicii-v-ispolnenii-pehotincev-58-y-brigady-video.html

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Нічний штурм ворожої позиції у виконанні піхотинців 58 мотопіхотної бригади ім. Івана Виговського показала прес-служба командування Сухопутних військ.

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Користуючись темрявою, наші піхотинці впритул наблизилися до окопів з російськими окупантами з кількох боків. Ворог не відразу зрозумів, що відбувається. Коли почалася атака, противник навіть вів вогонь один по одному та кидав гранати.

Наші воїни вдерлися до ворожих окопів та знищували противника ручними гранатами, пострілами з гранатометів та стрілецькою зброєю.

Все відбулось дуже швидко. Хто з окупантів не був ліквідований на місці, спробував втекти, але все було марно.