УЕФА объявил страны-хозяйки двух чемпионатов Европы по футболу

УЄФА 10 жовтня офіційно оголосив країни-господарки двох чемпіонатів Європи з футболу.

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Ці турніри відбудуться на стадіонах декількох країн.

Велика Британія, Північна Ірландія та Ірландія будуть приймати Євро 2028 року.

Матчі відбудуться у таких містах: Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, Лондон, Манчестер і Ньюкасл.

Господарі Євро 2032 року — Італія та Туреччина.

Спільні учасники тендеру представили 20 потенційних стадіонів, з яких 10 будуть обрані, по п’ять на кожну з країн, до жовтня 2026 року.

Євро-2024 прийме Німеччина.