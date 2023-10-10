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УЕФА объявил страны-хозяйки двух чемпионатов Европы по футболу
УЕФА объявил страны-хозяйки двух чемпионатов Европы по футболуhttps://racurs.ua/n188145-uefa-obyavil-strany-hozyayki-dvuh-chempionatov-evropy-po-futbolu.htmlРакурс
УЄФА 10 жовтня офіційно оголосив країни-господарки двох чемпіонатів Європи з футболу.
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Ці турніри відбудуться на стадіонах декількох країн.
Велика Британія, Північна Ірландія та Ірландія будуть приймати Євро 2028 року.
Матчі відбудуться у таких містах: Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, Лондон, Манчестер і Ньюкасл.
Господарі Євро 2032 року — Італія та Туреччина.
Спільні учасники тендеру представили 20 потенційних стадіонів, з яких 10 будуть обрані, по п’ять на кожну з країн, до жовтня 2026 року.
Євро-2024 прийме Німеччина.
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