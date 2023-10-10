Бойкот сработал - россиян повторно выбросили из европейского футбола

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Ракурс

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився від наміру допустити до міжнародних турнірів російські юнацькі збірні, в яких грають футболісти до 17 років.

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Про оце написали агентство Associated Press і журналіст британського телеканалу Sky News.

У заяві УЄФА сказано, що організації «не вдалося знайти технічного рішення, яке дозволяло б грати російським командам», повідомляє в мережі Х (твіттер) репортер Sky News Роб Харріс.

Раніше ФІФА, а також УЄФА допустили російські юнацькі збірні на міжнародні чемпіонати. Передбачалося, що команди називатимуться «Російський футбольний союз» і мають виступати без прапора, гімну та національної російської форми.

У вересні виконком УЄФА ухвалив, що російських юнацьких збірних буде допущено до європейських змагань.

УЄФА заявила, що «дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих».

Ряд країн, зокрема Україна, Англія, Польща, Латвія та Литва, заявили, що бойкотуватимуть турніри за участю російських молодих футболістів.

Черговий чемпіонат Європи для юнацьких збірних (до 17 років) пройде на Кіпрі у травні-червні 2024 року. Кваліфікаційні матчі відбудуться восени, жеребкування на цьому турнірі, в якому мали взяти участь 55 збірних, ще не було. До фінальної частини турніру потраплять 16 збірних.