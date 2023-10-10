Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили из-за «депутатов с пророссийскими симпатиями»

Владимир Зеленский, фото: ERR

https://racurs.ua/n188150-vystuplenie-zelenskogo-v-parlamente-rumynii-otmenili-iz-za-deputatov-s-prorossiyskimi-simpatiyami.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 10 жовтня, мав запланований на 17.00 виступ у парламенті Румунії, проте його було скасовано через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями».

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Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зеленський уже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом, а о 16.00 його має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке. Після цього відбудеться зустріч, у якій також візьме участь тимчасовий голова Палати депутатів Афред Сімоніс.

Я прибув до Бухареста для переговорів із Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин, — зазначив Зеленський на своїй сторінці у Твіттері сьогодні вранці. — Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за її конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим народам бути донорами безпеки для світу, особливо у сфері продовольчої безпеки.

Джерело: «Радіо Свобода»