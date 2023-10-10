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ДБР расследует случаи нарушений в военкоматах и ВЛК, фото: Ukrainian Military Pages

Взяточничество в ТЦК — в Украине расследуют 260 уголовных производств (ИНФОГРАФИКА)

10 окт 2023, 16:27
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ДБР у цьому році розслідує загалом 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.


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До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам. Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що в межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень.

Завдяки роботі ДБР суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень, — зазначають у відомстві.

Також встановлено збитків державі на понад 1,7 млн грн.

Бюро попереджає посадовців, які виношують наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни: вас обов’язково буде викрито та притягнуто до відповідальності, — наголошують у ДБР.

Источник: Ракурс


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