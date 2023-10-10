ДБР розслідує випадки порушень у військкоматах та ВЛК, фото: Ukrainian Military Pages

https://racurs.ua/ua/n188151-260-kryminalnyh-provadjen-za-faktamy-porushen-u-tck-ta-vlk-rozsliduie-dbr-infografika.html

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ДБР у цьому році розслідує загалом 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.

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До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам. Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що в межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень.

Завдяки роботі ДБР суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень, — зазначають у відомстві.

Також встановлено збитків державі на понад 1,7 млн грн.