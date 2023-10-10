Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДБР розслідує випадки порушень у військкоматах та ВЛК, фото: Ukrainian Military Pages

Хабарництво у ТЦК — в Україні розслідують 260 кримінальних проваджень (ІНФОГРАФІКА)

10 жов 2023, 16:27
999

ДБР у цьому році розслідує загалом 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.


.

До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам. Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що в межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень.

Завдяки роботі ДБР суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень, — зазначають у відомстві.

Також встановлено збитків державі на понад 1,7 млн грн.

Бюро попереджає посадовців, які виношують наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни: вас обов’язково буде викрито та притягнуто до відповідальності, — наголошують у ДБР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів