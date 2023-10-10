Обоняние влияет на то, как люди воспринимают цвета

https://racurs.ua/n188153-obonyanie-vliyaet-na-vospriyatie-ludmi-cvetov-uchenye.html

Ракурс

Нюх змінює кольори, які ми бачимо — асоціації між запахами і кольорами можуть бути особливо сильними: достатньо потужними, щоб спотворювати сприйняття кольорів.

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Про це свідчать результати нещодавнього дослідження учених з Ліверпульського університету Джона Мурса (Велика Британія), повідомляє видання Frontiers.

П’ять органів чуття бомбардують нас інформацією про навколишнє середовище 24 години на добу 7 днів на тиждень. Один із способів, яким наш мозок осмислює цю велику кількість інформації, — це поєднання інформації від двох або більше органів чуття, наприклад, між запахами і гладкістю текстур, висотою, кольором і музичними вимірами.

Ця сенсорна інтеграція також змушує нас асоціювати вищу температуру з теплими кольорами, нижчу висоту звуку з менш високими позиціями, а кольори зі смаком певних продуктів — наприклад, смак апельсинів з однойменним кольором, — зазначається у статті.

Такі несвідомі «крос-модальні» асоціації з нашим нюхом можуть впливати і на наше сприйняття кольорів. Щоб перевірити це, учені провели експеримент, в якому взяли участь 24 дорослих жінок і чоловіків віком від 20 до 57 років, у котрих не було дальтонізму чи порушень нюху:

учасники експерименту сиділи перед екраном у кімнаті, позбавленій небажаних сенсорних подразників. Вони не користувалися дезодорантами чи парфумами;

усі запахи в ізольованій кімнаті видалялися за допомогою очищувача повітря протягом чотирьох хвилин;

потім один із шести запахів (вибраних навмання з карамелі, вишні, кави, лимона і м’яти, плюс вода без запаху як контроль) транслювався у кімнату протягом п’яти хвилин. Їх обрали, оскільки більш ранні експерименти вже показали, що запах карамелі зазвичай асоціюється із темно-коричневим і жовтим кольорами, кава з темно-коричневим і червоним, вишневий запах із рожевим, червоним і фіолетовим, м’ята із зеленим і синім, а лимон із жовтим, зеленим і рожевим;

учасникам експерименту показували екран, на якому був зображений квадрат, заповнений випадковим кольором (з нескінченного діапазону), і запропонували вручну відрегулювати два повзунки — один для жовтого на синій, а інший для зеленого на червоний — так, щоб змінити його колір на нейтральний сірий;

після того, як фіксувався остаточний вибір, процедура повторювалася, доки всі запахи не були представлені п’ять разів.

Результати показали, що учасники мали слабку, але значну тенденцію зміщувати один або обидва повзунки занадто далеко від нейтрального сірого. Тобто, присутність запаху спотворювала кольорове сприйняття учасників:

наприклад, коли учасники відчували запах кави, вони помилково сприймали «сірий» як більш червоно-коричневий колір, ніж справжній нейтральний сірий;

аналогічно, коли люди відчували запах карамелі, вони помилково сприймали колір, збагачений жовтим кольором, як сірий;

як і очікувалося, вибір учасників також відповідав справжньому сірому кольору, коли їм пропонували нейтральний запах води;

виняток становив запах м’яти — тут вибір учасниками відтінку відрізнявся від типової крос-модальної асоціації, продемонстрованої для інших запахів.

Ці результати показують, що сприйняття сірого кольору мало тенденцію до очікуваної крос-модальної відповідності для чотирьох з п’яти запахів, а саме: лимона, карамелі, вишні та кави, — зазначають дослідники.

За словами учених, така «надкомпенсація» свідчить про те, що роль крос-модальних асоціацій в обробці інформації він органів чуттів достатньо сильна, щоб впливати на те, як ми сприймаємо довколишній світ.

Джерело: Frontiers