NASA сделало удивительное фото звездообразующей области NGC 346, фото: NASA

https://racurs.ua/n188159-udivitelnuu-kosmicheskuu-pticu-zapechatlel-teleskop-nasa-v-sosedney-galaktike-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» зробив дивовижне фото зореутворюючої області NGC 346 — частини Малої Магелланової Хмари, галактики-супутника нашого Чумацького Шляху.

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Знімок був зроблений в інфрачервоному світлі і на ньому обриси NGC 346 стають схожими на «ворона». Відповідне фото сьогодні, 10 жовтня, опубліковане на сторінці NASA у соцмережі Instagram.

Моторошні блакитні вусики, з яких складається цей «ворон», являють собою пилові силікати та кіптяву хімічних молекул, тоді як червоне світіння є теплим пилом, нагрітим найяскравішими та наймасивнішими зірками в центрі регіону. У цьому районі також багато зірок-дітей, які все ще живуть у своїх пилових коконах, — вказано в описі фото.

У NASA зазначають, що Мала Магелланова Хмара має склад, набагато ближчий до складу галактик раннього Всесвіту, і містить менше важких елементів. Відповідно, вчені не очікували виявити велику кількість космічного пилу, який утворюється з важких елементів. Проте зроблені «Веббом» знімки показують, що пилу в цьому регіоні космосу багато.