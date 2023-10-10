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NASA сделало удивительное фото звездообразующей области NGC 346, фото: NASA

Удивительную «космическую птицу» запечатлел телескоп NASA в соседней галактике (ФОТО)

10 окт 2023, 20:22
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Космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» зробив дивовижне фото зореутворюючої області NGC 346 — частини Малої Магелланової Хмари, галактики-супутника нашого Чумацького Шляху.


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Знімок був зроблений в інфрачервоному світлі і на ньому обриси NGC 346 стають схожими на «ворона». Відповідне фото сьогодні, 10 жовтня, опубліковане на сторінці NASA у соцмережі Instagram.

Моторошні блакитні вусики, з яких складається цей «ворон», являють собою пилові силікати та кіптяву хімічних молекул, тоді як червоне світіння є теплим пилом, нагрітим найяскравішими та наймасивнішими зірками в центрі регіону. У цьому районі також багато зірок-дітей, які все ще живуть у своїх пилових коконах, — вказано в описі фото.

У NASA зазначають, що Мала Магелланова Хмара має склад, набагато ближчий до складу галактик раннього Всесвіту, і містить менше важких елементів. Відповідно, вчені не очікували виявити велику кількість космічного пилу, який утворюється з важких елементів. Проте зроблені «Веббом» знімки показують, що пилу в цьому регіоні космосу багато.

NASA зробило дивовижне фото зореутворюючої області NGC 346, фото: NASA

Источник: Ракурс


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