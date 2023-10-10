Последствия ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области, фото: «Объектив»

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На Харківщині через ракетний удар по кафе у селі Гроза осиротіли шестеро дітей.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє агентство «Укрінформ».

Шестеро неповнолітніх дітей залишилися повними сиротами. Над цим наразі працюють наші соціальні служби, — наголосив Синєгубов.

Чиновник зазначив, що ОВА веде перемовини з міжнародними організаціями, аби ті надали матеріальну допомогу родинам загиблих і постраждалим.

Ми своє рішення вже ухвалили. 36 сімей отримають виплати із обласного бюджету. Однак ми маємо працювати над тим, щоб допомога та підтримка були системними. Наразі з приводу дітей: аналізуємо потребу, яка є, тримаємо контакт із близькими, які є, — зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА запевнив, що є родини, які хочуть узяти дітей під свою опіку, згодом може бути оформлене усиновлення.

Синєгубов додав, що наразі в селі продовжують ховати загиблих.

5 жовтня росіяни завдали удару ракетою «Іскандер-М» по магазину-кафе в селі Гроза на Харківщині, де в той час проходили поминки за військовослужбовцем, якого перепоховали в рідному селі. В результаті понад 50 людей загинули.

Наразі ідентифіковано вже 53 жертви, усі вони — цивільні особи. Ще п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: «Укрінформ»