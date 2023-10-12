Шевцов об армии рф на Купянском направлении: Штурмуют по 50-100 человек

https://racurs.ua/n188224-shevcov-ob-armii-rf-na-kupyanskom-napravlenii-shturmuut-po-50-100-chelovek.html

Ракурс

Окупаційна армія росії знову активізувала наступ на Куп’янському напрямку. Про це повідомив речник прес-служби штурмової бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.

.

Ситуація тут досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані «м'ясні» штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу, одного (один штурм — ред.) — це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає, — розповів Шевцов в ефірі «Радіо Свобода» та додав, що жодної позиції військові з цієї бригади не втратили.

З його слів, окрім російських загонів «Шторм», сформованих з колишніх в’язнів, там присутня перша та 25-армія рф. Вагнерівці бійцям бригади «Сталевий кордон» поки не траплялися.