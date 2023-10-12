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Шевцов про армію рф на Куп’янському напрямку: Штурмують по 50-100 осіб
Шевцов про дії армії рф на Куп’янському напрямку: Штурмують по 50−100 осібhttps://racurs.ua/ua/n188224-shevcov-pro-diyi-armiyi-rf-na-kup-yanskomu-napryamku-shturmuut-po-50-100-osib.htmlРакурс
Окупаційна армія росії знову активізувала наступ на Куп’янському напрямку. Про це повідомив речник прес-служби штурмової бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.
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Ситуація тут досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані «м'ясні» штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу, одного (один штурм — ред.) — це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає, — розповів Шевцов в ефірі «Радіо Свобода» та додав, що жодної позиції військові з цієї бригади не втратили.
З його слів, окрім російських загонів «Шторм», сформованих з колишніх в’язнів, там присутня перша та 25-армія рф. Вагнерівці бійцям бригади «Сталевий кордон» поки не траплялися.
Тут наші прикордонники не мають такої можливості взяти в полон когось з «вагнерівців». Але в нас є достовірна інформація, що, окрім підрозділів «Шторм-Z», «Шторм», вони також використовують підрозділи бойового армійського резерву «Барс». Також навпроти наших підрозділів перебуває 1-а танкова армія, 25-а армія Російської Федерації. Це достатня кількість особового складу. Тільки 25- а армія — це близько 25 тис. особового складу, — зазначив він.
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