Британская разведка объяснила, почему рф уже три недели не наносит массированных ракетных ударов по Украине. Фото:

https://racurs.ua/n188244-trehnedelnoe-zatishe-ot-massirovannyh-raketnyh-udarov-po-ukraine-obyasnila-razvedka.html

Ракурс

Армія російської федерації накопичує крилаті ракети для атак на об'єкти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів.

.

Стратегічна авіація Військово-повітряних сил не завдавала масованих ударів по українських містах з 21 вересня, тобто упродовж 21 дня. Такі перерви є нетиповими, бо остання подібна перерва в ударах відбулася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року. Тоді Україну масовано не атакували протягом 51 дня. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, яке 12 жовтня з’явилося у Twitter.

Британці вважають, що росія могла майже вичерпати свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимових атак на українську критично важливу інфраструктуру. Тому цю тритижневу паузу загарбники можуть використовувати для накопичення нових запасів ракет, щоб потім завдавати масовані удари.

Розвідка Великої Британії також додала, що країна-агресор частіше використовує ударні дрони типу «Шахед» для ударів по українських портах на річці Дунай через їх більшу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування.

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ заявляли, що росія все більше застосовує ударні безпілотники і найближчим часом вони переважатимуть над ракетами в атаках по території України.