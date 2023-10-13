Командир взвода в Днепре требовал 600 тыс. грн взятки с подчиненных за начисление боевых

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У Дніпрі поліція затримала командира взводу за вимагання 600 тис. грн хабара.

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МВС України та Держбюро розслідувань повідомили 13 жовтня, що військовослужбовець одного з батальйонів ЗСУ вимагав неправомірну вигоду від чотирьох своїх підлеглих — по 150 тис. гривень з кожного.

За несплату хабаря обіцяв завдати перешкоди при проходженні служби та подальшого нарахування грошових коштів за виконання бойових завдань.

Командира затримали під час отримання коштів, а в його службовому автомобілі виявили гроші, отримані як хабар, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази.

Під час обшуку за місцем мешкання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони.

Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 368 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.