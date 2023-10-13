В прифронтовом госпитале из тела раненого бойца врачи получили хвостовик мины

https://racurs.ua/n188270-v-prifrontovom-gospitale-iz-tela-ranenogo-boyca-vrachi-poluchili-hvostovik-miny-foto.html

Ракурс

Українські медики творять дива. Під час надскладної операції в прифронтовому шпиталі із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни, повідомили у Медичних силах ЗСУ.

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При цьому українському солдату вдалося врятувати ногу.

Зараз самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації.