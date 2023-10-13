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Ракурс
В прифронтовом госпитале из тела раненого бойца врачи получили хвостовик мины

В прифронтовом госпитале из тела раненого бойца врачи получили хвостовик мины (ФОТО)

13 окт 2023, 22:13
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Українські медики творять дива. Під час надскладної операції в прифронтовому шпиталі із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни, повідомили у Медичних силах ЗСУ.


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При цьому українському солдату вдалося врятувати ногу.

Зараз самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації.

Источник: Ракурс


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