У прифронтовому шпиталі з тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни

https://racurs.ua/ua/n188270-u-pryfrontovomu-shpytali-z-tila-poranenogo-biycya-likari-distaly-hvostovyk-miny-foto.html

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Українські медики творять дива. Під час надскладної операції в прифронтовому шпиталі із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни, повідомили у Медичних силах ЗСУ.

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При цьому українському солдату вдалося врятувати ногу.

Зараз самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації.