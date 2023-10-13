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У прифронтовому шпиталі з тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни
У прифронтовому шпиталі з тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188270-u-pryfrontovomu-shpytali-z-tila-poranenogo-biycya-likari-distaly-hvostovyk-miny-foto.htmlРакурс
Українські медики творять дива. Під час надскладної операції в прифронтовому шпиталі із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни, повідомили у Медичних силах ЗСУ.
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При цьому українському солдату вдалося врятувати ногу.
Зараз самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації.
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