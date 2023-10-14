Содействовал рейдерству - экс-командир бригады терробороны Днепра получил подозрение в захвате имущества

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Повідомлено про підозру екскомандиру бригади територіальної оборони, який сприяв захопленню майна підприємств у Дніпрі.

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У тексті підозри йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України), повідомили 14 жовтня в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року видав незаконний наказ про примусове відчуження під час воєнного стану на користь військової частини нерухомого майна декількох юридичних осіб у Дніпрі. Це майно розташоване на двох земельних ділянках поблизу річки Дніпро площею 1,3 га.

Надалі цей наказ став підставою для рейдерського захоплення невстановленими особами добровольчого формування, які не мають жодного відношення до цієї військової частини та представників влади, нерухомого майна, демонтажу та знищення будівель. Згодом вони огородили землю з метою будівництва на ній нових об'єктів нерухомості.

В Офісі генпрокурора вважають, що такими неправомірними діями потерпілим завдано 21 млн грн збитків. Висновком судової військової експертизи підтверджено незаконність наказу та дій командира.

Наразі на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.