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В Авдеевку приостановили завозить гуманитарку, из-за российских обстрелов невозможна эвакуация
В Авдеевку приостановили завоз гуманитарки, из-за российских обстрелов прекратилась эвакуацияhttps://racurs.ua/n188281-v-avdeevku-priostanovili-zavoz-gumanitarki-iz-za-rossiyskih-obstrelov-prekratilas-evakuaciya.htmlРакурс
Пʼяту добу навколо Авдіївки не вщухають стрілецькі бої та масовані обстріли.
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Над містом постійно кружляють БПЛА, росіяни завдають ударів як тільки бачать скупчення людей, через це призупинили підвезення гуманітарної допомоги, розповів в ефірі телемарафону начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
Барабаш зазначив, що по позиціях українських військових окупанти продовжували масовано бити з усіх видів озброєння. Артилерія бʼє безперервно. Також майже постійно тривають стрілецькі бої.
Барабаш розповів, що над містом постійно кружляють БПЛА і як тільки окупанти бачать що десь збираються люди, вони наносять туди удари. Через це неможливо шукати людей під завали зруйнованих будників.
В Авдіївці залишається 1620 людей. В місто призупинили завозити гуманітарні вантажі, через російські обстріли.
Сьогодні вже п’яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій не обстрілів. Намагаються Авдіївку оточити. Все більше і більше сил кидають для реалізації цих завдань, — повідомив Барабаш.
За його словами, цієї ночі росіяни вперше з моменту активізації на Авдіївському напрямку не використовували авіаракетних ударів, але безперервно накривали позиції ЗСУ з артилерії. Стрілецькі бої навколо Авдіївки тривають майже цілодобово.
Крім того, над самим містом постійно кружляють БПЛА і як тільки окупанти бачать що десь збираються люди, вони завдають туди ударів. Барабаш зазначає, що через це ускладнюється пошук людей під завалами зруйнованих будників.
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