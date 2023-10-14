Ночные удары САУ останавливают штурмовиков рф возле Бахмута

https://racurs.ua/n188282-nochnye-udary-sau-ostanavlivaut-shturmovikov-rf-vozle-bahmuta-video.html

Ракурс

На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми.

.

Українська розвідка та артилерія працюють злагоджено, розповіла у прес-службі Сухопутних сил ЗСУ.

На відео показана робота аеророзвідників 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького — нічні удари бригадних САУ та гармат сусідніх підрозділів по штурмовиках ворога.

Знищується техніка та жива сила, палають боєприпаси.