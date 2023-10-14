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Ночные удары САУ останавливают штурмовиков рф возле Бахмута
Ночные удары САУ останавливают штурмовиков рф возле Бахмута (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188282-nochnye-udary-sau-ostanavlivaut-shturmovikov-rf-vozle-bahmuta-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми.
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Українська розвідка та артилерія працюють злагоджено, розповіла у прес-службі Сухопутних сил ЗСУ.
На відео показана робота аеророзвідників 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького — нічні удари бригадних САУ та гармат сусідніх підрозділів по штурмовиках ворога.
Знищується техніка та жива сила, палають боєприпаси.
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