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Нічні удари САУ зупиняють штурмовиків рф біля Бахмута
Нічні удари САУ зупиняють штурмовиків рф біля Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188282-nichni-udary-sau-zupynyaut-shturmovykiv-rf-bilya-bahmuta-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми.
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Українська розвідка та артилерія працюють злагоджено, розповіла у прес-службі Сухопутних сил ЗСУ.
На відео показана робота аеророзвідників 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького — нічні удари бригадних САУ та гармат сусідніх підрозділів по штурмовиках ворога.
Знищується техніка та жива сила, палають боєприпаси.
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