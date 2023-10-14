Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нічні удари САУ зупиняють штурмовиків рф біля Бахмута

Нічні удари САУ зупиняють штурмовиків рф біля Бахмута (ВІДЕО)

14 жов 2023, 11:14
999

На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми.


.

Українська розвідка та артилерія працюють злагоджено, розповіла у прес-службі Сухопутних сил ЗСУ.

На відео показана робота аеророзвідників 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького — нічні удари бригадних САУ та гармат сусідніх підрозділів по штурмовиках ворога.

Знищується техніка та жива сила, палають боєприпаси.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів