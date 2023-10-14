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Сырский назвал новое направление наступления россиян на востоке
Сырский назвал новое направление наступления армии рф на востокеhttps://racurs.ua/n188286-syrskiy-nazval-novoe-napravlenie-nastupleniya-armii-rf-na-vostoke.htmlРакурс
Росіяни розпочали наступ в районі Макіївки й на Куп’янському напрямку, повідомив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.
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У своїх соцмережах генерал-полковник написав, що ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.
Противник після завданих йому втрат за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп’янському напрямку.
Тривають важкі бої. Головна мета ворога — розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл. Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям, — повідомив командувач.
За словами Сирського, ворог зазнає значних втрат та не досягнув суттєвих успіхів.
Він днями працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ «Лиман».
Нагадаємо, що росіяни вже чотири дні штурмують українську Авдіївку, яку вважають ключем до захоплення усієї Донеччини.
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