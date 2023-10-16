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Нардеп раскрыл планы правительства по внешнему финансированию в 2024 году

Нард Нардеп раскрыл планы правительства по внешнему финансированию в 2024 годуеп раскрыл планы правительства по внешнему финансированию в 2024 году

16 окт 2023, 11:06
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Нардеп Ярослав Железняк розкрив плани уряду на зовнішнє фінансування у 2024 році. Він підрахував, що Україна хоче отримати 46 млрд дол.


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Железняк використовував документи до проекту держбюджету-2024. У своїх соцмережах нардеп зазначив, що Кабмін планує отримати кошти від таких зовнішніх джерел:

  • уряду США та інших офіційних кредиторів (1,33,3 трлн грн) — 28 млрд дол.;
  • Європейського Союзу (372,3 млрд грн) — 10 млрд дол.;
  • Міжнародного валютного фонду (223,8 млрд грн) — 6 млрд дол.;
  • Міжнародного банку реконструкції та розвитку (82,8 млрд грн) — 2,2 млрд дол.;
  • Железняк розраховував ці кошти за курсом 36,6 грн/дол.

За його даними середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів становитиме приблизно 19%, а для зовнішніх боргових інструментів — 5,5%.

15 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів.

Я бачу велику втому серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна, — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання Світового банку в Марракеші.

За його словами, Україна зараз докладає «вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні».

Як зазначається, оскільки війна з росією триває, Україні потрібно отримати фінансову підтримку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету розміром 43 млрд дол. у 2024 році.

Источник: Ракурс


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