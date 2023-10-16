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Ракурс
Окопное сражение от первого лица на Запорожском направлении

Окопное сражение на Запорожском направлении попало на видео

16 окт 2023, 15:00
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Окопний бій на Запорізькому напрямку від першої особи потрапив на відео.


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На кадрах українські штурмовики просуваються оп траншеї та задавлюють активність ворога. Час від часу бійці міняються місцями: хтось відстрілює боєприпаси та відходить назад перезаряджатися.

Українські бійці застосовують стрілецьку зброю та гранати.

Источник: Ракурс


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