Окопное сражение на Запорожском направлении попало на видео

Окопное сражение от первого лица на Запорожском направлении

https://racurs.ua/n188357-okopnoe-srajenie-na-zaporojskom-napravlenii-popalo-na-video.html

Ракурс

Окопний бій на Запорізькому напрямку від першої особи потрапив на відео.

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На кадрах українські штурмовики просуваються оп траншеї та задавлюють активність ворога. Час від часу бійці міняються місцями: хтось відстрілює боєприпаси та відходить назад перезаряджатися.

Українські бійці застосовують стрілецьку зброю та гранати.