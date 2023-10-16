Окопное сражение на Запорожском направлении попало на видео

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Окопное сражение от первого лица на Запорожском направлении
Окопное сражение на Запорожском направлении попало на видеоhttps://racurs.ua/n188357-okopnoe-srajenie-na-zaporojskom-napravlenii-popalo-na-video.htmlРакурс
Окопний бій на Запорізькому напрямку від першої особи потрапив на відео.
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На кадрах українські штурмовики просуваються оп траншеї та задавлюють активність ворога. Час від часу бійці міняються місцями: хтось відстрілює боєприпаси та відходить назад перезаряджатися.
Українські бійці застосовують стрілецьку зброю та гранати.
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