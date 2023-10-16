Окопний бій на Запорізькому напрямку потрапив на відео

https://racurs.ua/ua/n188357-okopnyy-biy-na-zaporizkomu-napryamku-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Окопний бій на Запорізькому напрямку від першої особи потрапив на відео.

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На кадрах українські штурмовики просуваються оп траншеї та задавлюють активність ворога. Час від часу бійці міняються місцями: хтось відстрілює боєприпаси та відходить назад перезаряджатися.

Українські бійці застосовують стрілецьку зброю та гранати.