Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окопний бій на Запорізькому напрямку потрапив на відео

Окопний бій на Запорізькому напрямку потрапив на відео

16 жов 2023, 15:00
999

Окопний бій на Запорізькому напрямку від першої особи потрапив на відео.


.

На кадрах українські штурмовики просуваються оп траншеї та задавлюють активність ворога. Час від часу бійці міняються місцями: хтось відстрілює боєприпаси та відходить назад перезаряджатися.

Українські бійці застосовують стрілецьку зброю та гранати.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів