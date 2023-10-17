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Украина впервые применила ATACMS, ракеты недавно тайно передали США — WSJ
Украина впервые применила ATACMS, ракеты недавно тайно передали США — WSJhttps://racurs.ua/n188392-ukraina-vpervye-primenila-atacms-rakety-nedavno-tayno-peredali-ssha-wsj.htmlРакурс
Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США.
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Про це 17 жовтня повідомило видання The Wall Street Jornal.
За даними видання, американські далекобійні ракети днями таємно перекинули в Україну.
Раніше російські телеграм-канали стверджували, що саме ATACMS вдарили по аеродромах у Луганську та Бердянську.
Також було опубліковано фото уламків імовірно ATACMS.
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