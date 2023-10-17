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Украина впервые применила ATACMS, ракеты недавно тайно передали США — WSJ

Украина впервые применила ATACMS, ракеты недавно тайно передали США — WSJ

17 окт 2023, 16:51
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Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США.


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Про це 17 жовтня повідомило видання The Wall Street Jornal.

За даними видання, американські далекобійні ракети днями таємно перекинули в Україну.

Раніше російські телеграм-канали стверджували, що саме ATACMS вдарили по аеродромах у Луганську та Бердянську.

Також було опубліковано фото уламків імовірно ATACMS.

Зеленський сьогодні подякував «деяким партнерам» за «ефективну зброю, як ми й домовлялися».

Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись, — заявив президент

Источник: Ракурс


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