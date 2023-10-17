Украина впервые применила ATACMS, ракеты недавно тайно передали США — WSJ

https://racurs.ua/n188392-ukraina-vpervye-primenila-atacms-rakety-nedavno-tayno-peredali-ssha-wsj.html

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Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США.

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Про це 17 жовтня повідомило видання The Wall Street Jornal.

За даними видання, американські далекобійні ракети днями таємно перекинули в Україну.

Раніше російські телеграм-канали стверджували, що саме ATACMS вдарили по аеродромах у Луганську та Бердянську.

Також було опубліковано фото уламків імовірно ATACMS.

Зеленський сьогодні подякував «деяким партнерам» за «ефективну зброю, як ми й домовлялися».