Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США - WSJ

Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США — WSJ

17 жов 2023, 16:51
999

Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США.


.

Про це 17 жовтня повідомило видання The Wall Street Jornal.

За даними видання, американські далекобійні ракети днями таємно перекинули в Україну.

Раніше російські телеграм-канали стверджували, що саме ATACMS вдарили по аеродромах у Луганську та Бердянську.

Також було опубліковано фото уламків імовірно ATACMS.

Зеленський сьогодні подякував «деяким партнерам» за «ефективну зброю, як ми й домовлялися».

Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись, — заявив президент

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів