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Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США - WSJ
Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США — WSJhttps://racurs.ua/ua/n188392-ukrayina-vpershe-zastosuvala-atacms-rakety-neschodavno-taiemno-peredaly-ssha-wsj.htmlРакурс
Україна вперше застосувала ATACMS, ракети нещодавно таємно передали США.
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Про це 17 жовтня повідомило видання The Wall Street Jornal.
За даними видання, американські далекобійні ракети днями таємно перекинули в Україну.
Раніше російські телеграм-канали стверджували, що саме ATACMS вдарили по аеродромах у Луганську та Бердянську.
Також було опубліковано фото уламків імовірно ATACMS.
Зеленський сьогодні подякував «деяким партнерам» за «ефективну зброю, як ми й домовлялися».
Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись, — заявив президент
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