США передали Украине все обещанные танки Abrams

США передали Україні всі обіцяні танки Abrams.

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Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на військових. Йдеться про 31 танк.

Техніку надали разом із боєприпасами та запчастинами.

Усі українці, які проходили навчання на танках з американськими військовими в Німеччині, також повернулися — разом із боєприпасами та запчастинами до танків.

За словами американських військових посадовців, перш ніж ці танки відправлять на поле бою, може знадобитися певний час. Сили Оборони мають перевірити наявність «необхідних елементів підтримки» та визначити, коли і де використати танки для досягнення найбільшого ефекту.

Наприкінці вересня повідомлялося, що США розглядають можливість відправлення в Україну ще до 30 танків Abrams на додаток до раніше обіцяного 31 танка цього типу. Про це писало The Messenger з посиланням на джерела в Пентагоні.