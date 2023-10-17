Армия рф стремится к наступлению холодов попытаться максимально продвинуться к Купянску

https://racurs.ua/n188399-armiya-rf-stremitsya-k-nastupleniu-holodov-popytatsya-maksimalno-prodvinutsya-k-kupyansku.html

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На Куп’янському та Лиманському російські окупанти акцентували зусилля на найважливішій для себе цілі — здобути вигідні позиції до настання холодів і спробувати максимально просунутися до Куп’янська.

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Про це розповів 17 жовтня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Звісно, так просто йому це не вдасться, оскільки ми протягом тривалого часу обладнували там свої інженерні позиції, робили мінно-вибухові загородження. Противник вже наражається на них і відчуває потужність наших укріпрайонів, — зазначив Ілля Євлаш.

Також він повідомив, що на цьому напрямку ворог 687 разів обстрілював наші позиції, використовуючи як реактивну, так і ствольну артилерію, міномети та авіацію.

Ворог зосереджує увагу поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії, проте нашим Силам оборони вдається відбивати атаки та втримувати рубежі, не даючи противнику просунутися вперед, — розповів Ілля Євлаш.